Американский комик поглумился над "сбегающим" из страны Зеленским

Американский комик поглумился над "сбегающим" из страны Зеленским
Владимир Зеленский. Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Актер высмеял видеообращения своего бывшего соратника по цеху на фоне "вторжения" Москвы

На попытки президента Украины Владимира Зеленского чуть ли не ежедневными обращениями к нации унять панику из-за мифического "вторжения" России обратил внимание американский комик Стивен Кольберн.

Актер в эфире своего ночного ток-шоу показал пародию на своего бывшего украинского коллегу по цеху. Сценка выложена на странице передачи "Позднее шоу со Стивеном Кольбером" в "Твиттере".

В ролике комик шутит над главой Незалежной и глумливо обыгрывает его обращение к гражданам страны. Кроме того американец коснулся темы бегства Владимира Александровича из Киева.

"Не паникуйте, верьте в армию, причин собирать чемоданы и бежать вообще нет. Упс, я обязательно скоро вернусь", – сказал Кольбер и потихоньку вышел из кадра под бурные аплодисменты зрителей.

Напомним, первое свое видеообращение к украинцам из-за вала информации западных и местных СМИ о возможном "нападении" Москвы пан Зеленский сделал 19 января. Он озаглавил его "Без паники. С верой в Украину и мир!"


Вчера и позавчера – 24 и 25 января – президент также записал ролики, в которых призывал соотечественников не паниковать из-за сообщений об эвакуации рядом зарубежных стран сотрудников своих дипмиссий с Украины. По его словам, такое поведение иностранцев "является тонкостями сложной дипломатической игры".

Владимир Александрович считает, что украинцам нужно беречь свой организм от вирусов, мозг – "от брехни", а сердце – от паники.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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