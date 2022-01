На попытки президента Украины Владимира Зеленского чуть ли не ежедневными обращениями к нации унять панику из-за мифического "вторжения" России обратил внимание американский комик Стивен Кольберн.

Актер в эфире своего ночного ток-шоу показал пародию на своего бывшего украинского коллегу по цеху. Сценка выложена на странице передачи "Позднее шоу со Стивеном Кольбером" в "Твиттере".

В ролике комик шутит над главой Незалежной и глумливо обыгрывает его обращение к гражданам страны. Кроме того американец коснулся темы бегства Владимира Александровича из Киева.

"Не паникуйте, верьте в армию, причин собирать чемоданы и бежать вообще нет. Упс, я обязательно скоро вернусь", – сказал Кольбер и потихоньку вышел из кадра под бурные аплодисменты зрителей.

Напомним, первое свое видеообращение к украинцам из-за вала информации западных и местных СМИ о возможном "нападении" Москвы пан Зеленский сделал 19 января. Он озаглавил его "Без паники. С верой в Украину и мир!"

The President of Ukraine wants everybody to stay calm. #LSSC pic.twitter.com/0M2hrrFYzF