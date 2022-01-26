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На попытки президента Украины Владимира Зеленского чуть ли не ежедневными обращениями к нации унять панику из-за мифического "вторжения" России обратил внимание американский комик Стивен Кольберн.
Актер в эфире своего ночного ток-шоу показал пародию на своего бывшего украинского коллегу по цеху. Сценка выложена на странице передачи "Позднее шоу со Стивеном Кольбером" в "Твиттере".
В ролике комик шутит над главой Незалежной и глумливо обыгрывает его обращение к гражданам страны. Кроме того американец коснулся темы бегства Владимира Александровича из Киева.
"Не паникуйте, верьте в армию, причин собирать чемоданы и бежать вообще нет. Упс, я обязательно скоро вернусь", – сказал Кольбер и потихоньку вышел из кадра под бурные аплодисменты зрителей.
Напомним, первое свое видеообращение к украинцам из-за вала информации западных и местных СМИ о возможном "нападении" Москвы пан Зеленский сделал 19 января. Он озаглавил его "Без паники. С верой в Украину и мир!"
The President of Ukraine wants everybody to stay calm. #LSSC pic.twitter.com/0M2hrrFYzF— The Late Show (@colbertlateshow) January 26, 2022
Вчера и позавчера – 24 и 25 января – президент также записал ролики, в которых призывал соотечественников не паниковать из-за сообщений об эвакуации рядом зарубежных стран сотрудников своих дипмиссий с Украины. По его словам, такое поведение иностранцев "является тонкостями сложной дипломатической игры".
Владимир Александрович считает, что украинцам нужно беречь свой организм от вирусов, мозг – "от брехни", а сердце – от паники.
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