"А потом подушки?": Кличко пришел в бешенство от "военной помощи" Германии в виде касок

"А потом подушки?": Кличко пришел в бешенство от "военной помощи" Германии в виде касок
Виталий Кличко. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Бывший боксер сообщил о потере дара речи после сообщений о поддержке ФРГ

Мэр Киева Виталий Кличко с гневом отреагировал на объявленную Германией военную помощь Украине в виде 5 тыс военных касок. Экс-боксер назвал это "какой-то шуткой" со стороны Берлина, сообщает немецкий Bild.

Он отметил, что поведение правительства ФРГ просто лишает его "дара речи". 

Напомним, ранее в среду, 26 января, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила "о четком сигнале", который Берлин посылает Киеву: "мы на вашей стороне". Сигнал заключается в том, что власти приняли решение поставить Незалежной военную технику, а точнее, пять тысяч касок для солдат.

"Видимо, министр обороны не поняла, что мы имеем дело с прекрасно оснащенной российской армией, которая в любой момент может начать очередное вторжение на Украину. 5 тыс касок – это абсолютная шутка. Что Германия хочет послать дальше в поддержку? Подушки?" – возмутился градоначальник.

Bild отмечает, что еще неизвестно, новые или старые изделия бундесвера пришлют Киеву.

Данные поставки также возмутили и посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который в этом увидел "исключительно символический жест".

По его словам, такая поддержка со стороны немецкого правительства является всего лишь "каплей в море" и не производит утешительного эффекта.

"Украина ожидает, что Германия изменит свою позицию на 180 градусов", – подчеркнул дипломат.

Пан Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Киеву оружие для защиты своей страны, сообщает болгарский портал Dir.bg.

Источник: Bild ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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