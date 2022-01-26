Вашингтон дал Москве время на размышления до апреля текущего года

Госдепартамент выдвинул послу России в США Анатолию Антонову ультиматум – Вашингтон поставил вопрос о его отъезде из Штатов в случае, если РФ не выдаст визы охранникам главы американской дипмиссии в Москве Джонну Салливану.

Таким образом, раскрученная еще со времен 44-го хозяина Белого дома Барака Обамы дипломатическая война между нашими странами набирает обороты.

"На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве", – сказал Антонов журналистам.

По его словам, что из посольства РФ на днях уехала очередная группа наших дипломатов. Антонов подчеркнул, что за четыре года его работы главой российской дипмиссии из Штатов были выдворены в общей сложности более 120 дипломатов и сотрудников, а вместе с семьями – около 300 человек.

"И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность", – цитирует РИА "Новости" посла.

Напомним, еще во времена президентства Обамы американские власти в 2017 г. рамках антироссийских санкций закрыли генконсульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне (оба в госсобственности) и его отделение в Нью-Йорке (арендуемое помещение). Затем в 2018 г. уже при Дональде Трампе было объявено о закрытии в Сиэтле генконсульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность).

В Москве данный шаг назвали захватом и откровенно враждебным актом. На Смоленской площади требуют от Вашингтона вернуть здания нашему диппредставительству.

