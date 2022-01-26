Президент Байден лично "благословил" окончательный вариант текста послания Москве

Вашингтон сегодня, наконец, передал Москве свой ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Скорее всего, американская сторона их все отклонила. К такому выводу приходят российские эксперты, наблюдая за речами, которые произносили в последние дни по данному вопросу заокеанские политики.

"Требования России к США о нерасширении НАТО на восток, вероятно, отклонены в переданных Москве ответах по гарантиям по безопасности", – сказал РИА "Новости" руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Его мнение поддерживает и первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Сенатор считает, что послание Москве из Вашингтона вряд ли будет позитивным.

Их точку зрения практически подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепе.

Шеф американской дипломатии подчеркнул давно известную мантру Вашингтона и НАТО по вопросу принципа открытых дверей в альянс – здесь изменений нет и не будет, что обозначено в ответе российской стороне.

Кроме того, в письменном послании на предложения по безопасности содержится озабоченность Штатов и их союзников действиями России в этой сфере. Однако в документе присутствуют и "очень позитивные вещи", над которыми стоит работать, отметил Блинкен.

По его словам, речь идет о наступательных ракетных системах на Украине, вопросе военных учений, потенциальных мер по контролю над вооружениями, снижению рисков.

Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден лично участвовал в составлении ответа, в том числе собственноручно правил документ по мере поступления комментариев от "наших союзников и партнеров", позиции которых "были интегрированы в текст". Дипломат подчеркнул, что хозяин Белого дома "благословил окончательный вариант" послания Москве.

Напомним, ранее в среду, 26 января, посол США Джон Салливан передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

