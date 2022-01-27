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Соединенные Штаты решили до определенного времени отказаться от санкционных мер в отношении президента Российской Федерации. Как отмечает источник, рестрикции против Владимира Путина создали бы определенные проблемы.
В настоящее время Белый дом не намерен прибегать к подобным мерам. Один из источников телеканала CBS, знакомых к ситуацией, уточнил, что с находящимся под санкциями официальным лицом не просто встречаться, координировать действия и обговаривать условия, уточняет РИА ФАН.
Корреспондент телеканала уточнила, ссылаясь на источники, что санкционные меры против президента Российской Федерации вызовут "технические трудности", передает "Свободная Пресса".
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