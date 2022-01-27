Экс-депутат Рады озвучил "невероятный" сценарий

Бывший глава Интерпола Незалежной и экс-депутат Кирилл Куликов высказался о способе урегулировать напряженную ситуацию в мире. Выход нашелся весьма неожиданный – России для этого нужно присоединиться к альянсу.



Куликов отметил, что ранее увидел рассуждения на эту тему в одном из американских изданий.

"Основная задача НАТО (…) – это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и так далее", – заявил бывший парламентарий. Его цитирует сайт телеканала "360".

Он добавил, что эти вопросы РФ может решать совместно со странами – членами НАТО, передает "Общественная служба новостей". Однако такой сценарий, признался Куликов, видится ему "невероятным". Представитель Незалежной также указал на необходимость искать невоенный выход из сложившейся непростой ситуации во внешней политике.

Тем временем Запад, похоже, не заинтересован в мирном разрешении ситуации и продолжает нагнетать обстановку, обвиняя России в готовящемся "вторжении" на Украину. Так, ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Москва не будет мелочиться и начнет наступление прямо на Киев. Это будет "молниеносная война", уверяет одиозный британский политик. Подробности – в нашем материале.