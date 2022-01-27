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Демократическая партия Соединенных Штатов рискует лишиться своего небольшого перевеса в Конгрессе после промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре. Соответствующее заявление сделал политолог, глава Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
Спикер уточнил, что даже неуверенная победа Республиканской партии и без того накалит непростую ситуацию, сложившуюся вокруг Байдена из-за недовольства его политическими шагами, как только демократы лишатся своего незначительного перевеса.
Растущая критика в адрес команды Белого дома грозит попытками импичмента, уточнил Лозанский. И, вероятнее всего, в качестве предлога республиканцы начнут распространять слухи о недееспособности действующего американского лидера исполнять свои обязанности из-за преклонного возраста, на которые и начнут ссылаться.
В таком случае, продолжил политолог, Байдену неоткуда ждать помощи. Вице-президент Харрис имеет еще более низкий рейтинг, и явно не в состоянии оказать ощутимую поддержку Байдену. На фоне падения популярности команды Белого дома в средствах массовой информации даже появляются спекуляции о возвращении Хиллари Клинтон в политику. Вместе с тем обыгрывается вариант избрания бывшего президента Дональда Трампа в палату представителей. Это означает, что республиканец, ставший спикером, окажется третьим лицом государства.
Текущий опрос, проведенный Pew Research, показывает, что одобрение политикой Байдена выразили лишь 41% жителей США.
Ранее телеведущий Fox News раскритиковал Белый дом за провоцирование нового военного конфликта, заявив, что американцам насаждают образ России как врага.
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