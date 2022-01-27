На Западе, похоже, не поверили, что Россия в вопросах безопасности настроена серьезно

Россия получила от США и НАТО ответ на свои предложения по гарантиям безопасности. Реакции по существу от МИД РФ или Кремля еще не поступало, но судя по заявлениям генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, на Западе не поняли, чего от них ждала Москва, или не восприняли ее предупреждения всерьез. Теперь России нужно действовать жестко, считает известный военный обозреватель Александр Сладков.

По его мнению, в переговорах мы оказались "не мастаки", и американцы нас в очередной раз унизили, заявив в ответ на наши озабоченности, что и дальше будут наращивать свое военное присутствие в Восточной Европе, а также на Черном и Балтийском морях, хотя и готовы к диалогу по стратегическим ядерным вооружениям.

"Мы же говорили американцам: наше предложение не "меню", это пакет. А нам, как я понял, прислали "выбранные блюда". И то, с требованием: здесь без жареного лука, здесь без тушеной капусты. Надо либо суп на голову клиенту вылить, за такое хамство, либо смириться и подавать, как говорено",

– призвал военкор в своем телеграм-канале.

По его оценке, Россия сейчас переживает самый серьезный и важный момент за свою новую историю. Тут, как говорится, пан или пропал. Мы обозначили США и НАТО четкие границы и обязательные условия, предупредив, что будем реагировать на пересечение красных линий.

"Если не собираемся держать слово и жестко реагировать, зачем все это было затевать? Еще немного и вместо "пана" можем поймать "пропал"

– предупреждает Александр Сладков.

Москва получила письменные ответы от Вашингтона и Брюсселя по гарантиям безопасности вечером 26 января, передает РИА "Новости". Предавать гласности эти документы Москве запретили, хотя сами ознакомили с ними всех, кого захотели. В частности, копии были направлены в Киев. Общий смысл ответов: Запад готов вести переговоры с РФ, но "двери НАТО оставляет открытыми" и свои войска к границе РФ продолжит стягивать.