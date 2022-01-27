На украинской стороне воюют иностранные наемники, что запрещено договоренностями от 2015 года

Россия не раз и не два пыталась привлечь внимание Запада к нарушению украинской стороной Минских соглашений по урегулированию в Донбассе, однако ее озабоченности просто игнорировали. Помощь пришла, откуда не ждали. Британский телеканал Sky News в прямом эфире привел доказательства нарушений пункта 10 Комплекса мер по выполнению мирных договоренностей от 2015 года. Об этом сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он рассказал, что был приглашен на интервью Sky News. Перед тем, как задавать вопросы российскому дипломату, в эфире показали сюжет о воюющих на Украине британцах – они гордо позировали в окопах на линии соприкосновения в Донбассе.

"Когда ведущая дала мне слово, я через некоторое время привлек ее внимание к тому, что, демонстрируя этот сюжет, британцы по сути бравируют нарушением Украиной п.10 Минских договоренностей, предусматривающих вывод всех иностранных подразделений и наемников из Донбасса",

– рассказал дипломат в своем телеграм-канале. По его словам, "у ведущей вытянулось лицо". Она попыталась апеллировать, что и российские военные там есть, но Полянский напомнил о докладе миссии ОБСЕ, в котором четко сказано, что присутствие российской армии в Донбассе не подтвердилось. Интервью дипломата РФ в итоге в эфир так и не пустили.

Ранее стало известно, что на Украину переброшены бойцы элитного подразделения Великобритании.