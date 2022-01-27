В Кремле прокомментировали угрозу в адрес посла Антонова

В Кремле прокомментировали угрозу в адрес посла Антонова
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Дипломатический скандал между РФ и США набирает обороты

Россия может остаться без полномочного представителя в Соединенных Штатах Америки. По оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "угроза серьезная".

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Госдеп потребовал выдать российские визы охранникам американского посла в Москве либо российский посол будет выслан из Вашингтона.

"Угроза серьезная. В целом лучше обращаться в Министерство иностранных дел за комментариями по этому вопросу",

– высказался представитель Кремля в четверг, 27 января.

В прошлом году РФ и США несколько месяцев обходились без своих послов в Москве и Вашингтоне. Это произошло после того, как глава Белого дома Джо Байден резко высказался во время телеэфира о Владимире Путине. Главы дипломатий вернулись на рабочие места только после июньского саммита РФ – США в Женеве. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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