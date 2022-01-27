Эксперт предупредил о риске двоевластия в РБ

До референдума по новой конституции Белоруссии остается всего месяц – власти назначили всенародное голосование на 27 февраля. Сегодня в республике идет активная работа по пропаганде поправок в основной закон. В агитационной кампании задействованы сотни или даже тысячи специалистов по идеологии. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев.

По словам эксперта, вся их работа сводится к восхвалению новой редакции конституции, которая позволит президенту РБ Александру Лукашенко "сохранить власть над республикой пожизненно".

"Но вот что интересно: никто о том, что Лукашенко, согласно поправкам к Конституции, выпадает из избирательного права и официально превращается практически в монарха, не говорит", – отметил Суздальцев.

Он подчеркнул, что в Белоруссии после принятия нового основного закона изменится не только структура государственного аппарата, но и сама форма правления. Об этом, по мнению аналитика, агитаторы предпочитают не рассказывать общественности.

Эксперт уверен, что новая конституция преподносится белорусам как "вершина демократии". Он утверждает, что власти занимаются подменой понятий. Вместо вопросов, связанных с правлением Лукашенко, агитаторы обращают внимание населения на темы, посвященные сохранению истерической памяти и особенностям брака, отраженные в новом документе.

О Всебелорусском народном собрании пропаганда говорит выборочно, считает политолог. Суздальцев подчеркнул, что обществу не объясняют процедуру формирования нового конституционного органа власти. Меж тем, по его словам, ВНС может привести к ситуации двоевластия и политической дестабилизации.

Ранее основатель Народного антикризисного управления Павел Латушко предупредил о желании Александра Лукашенко "законсервировать диктатуру" с помощью новой конституции Белоруссии.