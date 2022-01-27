Недруги Москвы уже готовят международное общественное мнение к непризнанию итогов голосования в РФ

Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) пытаются превратить в плацдарм для нападок на Россию и ее суверенитет, уже заведомо сомневаясь в легитимности выборов 2024 года. На это указал член российской делегации в ПАСЕ, сенатор Александр Башкин.

Ранее группа парламентариев внесла в ПАСЕ проект резолюции, речь в котором идет о проверке законности положений Конституции РФ, о международном признании результатов президентских выборов-2024. Там даже содержится предложение назначить человека, который должен изучить ситуацию и дать рекомендации странам Совета Европы, считать процедуру выборов в России легитимной или нет.

"Отдельные депутаты ПАСЕ пытаются загодя подготовить почву для информационных атак на электоральные процессы в России",

– прокомментировал ситуацию Александр Башкин. Он напомнил, что аналогичный сценарий уже пытались реализовать за рубежом для дискредитации результатов парламентских выборов в сентябре 2021 года, передает РИА "Новости".

По мнению сенатора, подобные стремления иностранных деятелей "оценивать легитимность" избирательных процессов в РФ являются "грубой попыткой вмешаться во внутренние дела России", намерением навязать россиянам "чужую волю". В России считают подобное поведение неприемлемым, подчеркнул парламентарий.

Ранее представитель Украины в ПАСЕ устроил публичные разборки с главой российской делегации.