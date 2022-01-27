Главе НАТО напомнили о роли наших миротворцев в Приднестровье и праве на самоопределение Абхазии и Южной Осетии

Войска Североатлантического блока должны покинуть Косово и Сирию прежде, чем чего-то требовать от России в отношении якобы присутствия ее военнослужащих в "трех странах". Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Таким резким тоном сенатор в своем телеграм-канале отреагировал на вчерашний спич генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Накануне норвежец собрал в Брюсселе срочный брифинг, на котором озабоченно рассуждал о напряженности в Балтийском и Черноморском регионах. А потом потребовал от Москвы "вывести войска из Грузии, Украины и Молдавии", пишет РИА "Новости".

При этом его выступление аккурат совпало с проведением в Вашингтоне пресс-конференции главы Госдепа США Энтони Блинкена, на котором американец вещал об ответе Москве по поводу гарантий безопасности.

"Во-первых, Абхазия и Южная Осетия – это уже не Грузия, проживающие там народы захотели отделиться, как в свое время косовары, Сербию тогда НАТО не спрашивала", – написал Пушков в комментарии.

Парламентарий отметил, что российские миротворцы в Приднестровье защищают граждан РФ и препятствуют возможному разгоранию военного конфликта, поскольку власти Молдавии не могут сделать это самостоятельно.

"А на Украине и вовсе нет российских войск", – подчеркнул сенатор.

Он предложил Столтенбергу "начать с себя" и призвать к выводу американских и турецких войск из Сирии и Косово.

"Пока трудно воспринимать его заявления всерьез: вопиющий двойной стандарт лишает их всякого смысла", – резюмировал политик.

Добавим, вчера же действующему шефу натовцев нелицеприятную оценку дал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его попросили прокомментировать слова Столтенберга о возможности наращивания военного присутствия альянса на Востоке Европы. На это глава МИД РФ ответил, что давно никак не рассматривает его заявления, поскольку тот "уже потерял связь с реальностью".

