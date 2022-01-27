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Президент Украины Владимир Зеленский находится в этой должности чисто номинально. Истинным хозяином Незалежной является коллективный Запад – именно там, а не в Киеве принимаются все важные для жизни украинцев решения. Об этом заявил львовский политобозреватель Остап Дроздов.
Впрочем, по его оценке, такая ситуация только на пользу Незалежной. Если бы у Зеленского была реальная власть, неизвестно, что было бы с Украиной:
"Пошел бы на прямые переговоры с Путиным, договорился бы с ним о чем-то, что мы бы и не узнали",
– предположил Дроздов в эфире своего YouTube-канала.
О том, что Украина стала игрушкой в руках Запада, накануне высказался зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, Незалежную сейчас используют в своих целях США и НАТО, а вот "сама по себе" Украина не нужна ни американцам, ни европейцам, передает RT.
Ранее Зеленский попытался урезонить Госдеп США и других западных партнеров, рекомендовавших своим гражданам покинуть территорию Украины из-за угрозы войны с Россией. По словам президента Незалежной, подобная опасность сейчас не больше, чем была и раньше, а призывами к эвакуации Запад только сеет панику.
Впрочем, эти увещевания лишь вызвали смех. Более того, некоторые украинские олигархи тоже предпочли сбежать подальше, а не слушать успокаивающие речи главы государства.
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