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Сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Ларс
Клингбайль заявил о невозможности сохранения в Европе долгосрочного мира без России. Об этом депутат говорил во время выступления в Бундестаге.
Более четко политик высказался на тему вооружения, которое от немецкой стороны не просто ждут, а уже почти требуют представители киевского режима на фоне западных сказок о предстоящем якобы "вторжении" России в Незалежную. Ранее Берлин неоднократно заявлял, что не станет этого делать.
"Хочу ясно сказать, что сохранять мир – не значит поставлять оружие, поэтому ясно, что мы не поставим оружие Украине", – цитирует РИА "Новости" сопредседателя СДПГ.
Напомним, накануне решение правительства ФРГ отправить украинской армии в качестве помощи 5 тысяч военных касок прямо-таки привело в бешенство мэра Киева Виталия Кличко. Он объявил, что после этой новости у него пропал дар речи и посчитал данный подарок Берлина шуткой. С раздражением экс-боксер предположил, что следующим презентом из Германии стоит ждать подушки.
А, между тем, глава немецкого оборонного ведомства
Кристин Ламбрехт
уверена, что эти поставки служат сигналом для Незалежной:
"мы на вашей стороне".
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