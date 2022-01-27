Правящая партия в стенах Бундестага объявила, что Берлин не станет посылать Киеву оружие

Сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил о невозможности сохранения в Европе долгосрочного мира без России. Об этом депутат говорил во время выступления в Бундестаге.



При этом он заметил, что "нужна ясность и нужны последствия", если Москва "политически или географически пересечет границу".

Более четко политик высказался на тему вооружения, которое от немецкой стороны не просто ждут, а уже почти требуют представители киевского режима на фоне западных сказок о предстоящем якобы "вторжении" России в Незалежную. Ранее Берлин неоднократно заявлял, что не станет этого делать.

"Хочу ясно сказать, что сохранять мир – не значит поставлять оружие, поэтому ясно, что мы не поставим оружие Украине", – цитирует РИА "Новости" сопредседателя СДПГ.

Напомним, накануне решение правительства ФРГ отправить украинской армии в качестве помощи 5 тысяч военных касок прямо-таки привело в бешенство мэра Киева Виталия Кличко. Он объявил, что после этой новости у него пропал дар речи и посчитал данный подарок Берлина шуткой. С раздражением экс-боксер предположил, что следующим презентом из Германии стоит ждать подушки.

А, между тем, глава немецкого оборонного ведомства Кристин Ламбрехт уверена, что эти поставки служат сигналом для Незалежной: "мы на вашей стороне".

