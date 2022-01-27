На Смоленской площади подчеркнули невозможность войны между "нашими народами"

В случае эскалации ситуации на Украине Москва всегда готова эвакуировать россиян с территории этой страны, однако никаких спецпланов сейчас не существует. Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев на традиционном брифинге на Смоленской площади в четверг, 27 января.

"Насколько это возможно, всегда готовы (к эвакуации – ред.). Каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется с тем, чтобы обезопасить и, насколько это возможно, российских граждан, и сотрудников загранучреждений", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

Кроме того он отметил, что наша Россия "ни на кого нападать не собирается", о чем за последние месяцы трубят на Западе, пугая общественность "вторжением" нашей страны на Украину.

"Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", – подчеркнул Зайцев.

Напомним, целый ряд стран приняли решение эвакуировать часть своих посольств из Киева, в частности, это сделали США, Великобритания, Австрия, Австралия и другие. Сам президент Украины Владимир Зеленский такое поведение иностранцев объяснил "тонкостями сложной дипломатической игры" и почти в ежедневном режиме призывает соотечественников не поддаваться панике.

