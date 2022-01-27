Британцы отказали США в праве мешать запуску "Северного потока-2" - Daily Mail

Британцы отказали США в праве мешать запуску "Северного потока-2" - Daily Mail
Фото: Jens Koehler via www.imago-image / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
На собственные власти также ополчились и сами американцы, которые считают, что Вашингтон должен заняться проблемами в Штатах

Читатели британской газеты Daily Mail потребовали от властей США не мешать запуску "Северного потока – 2" и держаться подальше от Украины.

Так англичане резко отреагировали на вчерашнее заявление представителя Госдепа Неда Прайса, который пригрозил не допустить ввод в эксплуатацию нового балтийского газопровода в случае, если Россия "тем или иным путем вторгнется на Украину".

Некоторые британцы высказали единую точку зрения, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в делах Незалежной.

"Джо вообще в курсе, что она (Украина – ред.) не входит в НАТО? Кто-то должен сказать ему об этом", – написал pepparrotsvisp.

"США следует держаться подальше от Украины", – считает G Allen.

"Байден знает толк в перекрытии трубопроводов. Собственно, это единственное, в чем он хорошо разбирается", – заметил borninbermuda.

"США не владеют трубопроводом, и Байден не контролирует его. О чем, черт возьми, он бормочет?" – возмутился Sic_Semper-Tyrannis.

"Кто дал этому идиоту право (Байдену – ред.) махнуть рукой на торговую сделку между Россией и Европой?" – задался вопросом West midland.

"Очень интересно узнать, а что на это скажет Германия? Очень мило со стороны Байдена угрожать немцам лишить их энергии", – обратил внимание Denham.

Нужно заметить, что критических комментариев самих американцев также предостаточно. Они ругают собственные власти за то, что те лезут в дела других стран, не замечая проблемы в собственном доме.

"Безумие Байдена приведет к росту цен на нефть до 150 долларов за баррель", – прогнозирует Bluesky1802 из Лос-Анджелеса.

"Байден думает, что он Бог! Правитель мира! Он не может заткнуть пробку этой газовой магистрали. Ему нужно вернуться в чертов подвал и запереть за собой дверь", – полагает wheredmycountrygo из Хутервилля.

"Это даже не его страны. С таким же успехом он мог бы объявить войну гражданскому населению России и Германии", – делает вывод Mdl Mrc из Хьюстона.

"Десять лет назад США заплатили украинцам за то, чтобы они избавились от своего оружия. Теперь мы платим за то, чтобы дать им оружие. Я сочувствую гражданам, которые боятся быть схваченными своими бывшими похитителями, но как здешний гражданин я боюсь того, что происходит на нашей собственной границе. Джо, его госдепартаменту следовало бы навести порядок в собственном беспорядке, прежде чем совать свой нос в чужие дела.Этот бой военных барабанов должен прекратиться", – подчеркнул blowingsmoke из Шарлотты.

"Это не наша война. США должны держаться подальше от всего, что происходит между Украиной и Россией. И единственный трубопровод, который должен открыть Байден, – это трубопровод Keystone!" – резюмировал pirubirdio из Дарби.

Напомним, накануне стало известно о том, что Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, чтобы выполнить условия для сертификации "СП-2" в соответствии с законодательством ФРГ.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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