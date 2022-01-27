Соратник Зеленского надеется на будущий "распад" РФ, чтобы американцы поделили с китайцами наши ресурсы

У властей Украины, погрязшей во множестве проблем экономического, социального и политического характера, появилась новая забава – "презентовать" заокеанским кураторам киевского режима земли России. Со свежей идеей выступил депутат Верховной рады от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда и оконфузился.



Украинец в эфире телеканала "UA:Первый" рассуждал о "передаче российских территорий под контроль США" и включил в их число несуществующий регион. Депутат выразил уверенность, что в будущем "новая Российская Империя" распадется, поскольку она состоит из земель, которые "мало что объединяет".



"Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и… Что там у них еще есть? Ямало-Ненецкий край", – заявил пан Дунда.

При этом парламентарий посоветовал США и Китаю подумать над освоением ресурсов перечисленных территорий и озаботиться ядерным потенциалом РФ.

Напомним, название одного из вышеуказанных соратником президента Украины Владимира Зеленского российских субъектов – Ямало-Ненецкий автономный округ.

Пан Дунда периодически делает одиозные заявления и выдвигает прочие антироссийские прожекты. В частности, он был одним из авторов законопроектов об осуждении идеологии "русского мира", предлагал ограничить избирательные права граждан соборной с российскими паспортами, а также призывал главу Минобороны Алексея Резникова уговорить Вашингтон на "хотя бы одну военную базу НАТО на Украине".

У него есть такой же активный "коллега" по захвату и переделу наших земель – депутат от порошенковской партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко. Этот одесский деятель регулярно объявляет о своих мечтах то на Кубань, то на Воронеж.

