Иностранные медиа увидели некий сигнал Западу в нежелании главы РФ комментировать ответ Вашингтона и истерику вокруг Украины

Зарубежные СМИ пытаются разгадать загадку: почему на фоне всех сообщений за последние недели о якобы вот-вот "вторжении" России на Украину и разговоров вокруг предложенных Москвой Вашингтону и НАТО инициатив по гарантиям безопасности так долго молчит президент РФ Владимир Путин. Японская газета Japan Times считает, что это сигнал Западу.

Авторы публикации обратили внимание на тот факт, что с последней ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, российский лидер больше ни разу нигде не комментировал ситуацию по поводу "всех страхов и домыслов" из-за новостей о том, что он может вскорости "отдать приказ о нападении на Украину".

При этом сам Путин регулярно появляется в публичном пространстве: то почти ежедневно проводит по видеосвязи разные мероприятия и встречи, общается по телефону со своими иностранными коллегами, а недавно в Кремле принимал президента Ирана Ибрахима Раиси.

Однако Владимир Владимирович сохранил молчание даже тогда, когда российские и американские дипломаты "спорили в Женеве, Украина получала западное вооружение, а президент Джо Байден предсказал, что Путин предпримет вторжение", отмечается в статье.

В издании предположили, что это является неким предупреждением. За разъяснениями такого поведения лидера РФ Japan Times обратился к эксперту Московского Центра Карнеги Татьяне Становой. По ее мнению, у "молчания" нашего верховного главнокомандующего есть три возможных объяснения.

"Изложив в конце прошлого года свою жесткую позицию и потребовав от Запада немедленных уступок, Путин, возможно, не видит смысла повторяться, оставив мелкие дела своим дипломатам. Возможно также, что он видит проблеск надежды на сделку и пока ничего не хочет об этом говорить. Или он уже определился с военным курсом действий и готовится к его реализации, ожидая официального ответа", – цитирует эксперта газета.

Становая подчеркнула, что мы еще услышим Путина.

Напомним, накануне посол США в РФ Джон Салливан лично приехал на Смоленскую площадь и передал долгожданный письменный ответ Вашингтона на инициативу Москвы по гарантиям безопасности заместителю министра иностранных дел России Александру Грушко.

Почти сразу после того, как американец вышел из дверей МИД РФ, тут же в Вашингтоне начался брифинг главы Госдепа Энтони Блинкена, а в Брюсселе – генсека НАТО Йенса Столтенберга. Оба в унисон проговорили мантру, что альянс не пойдет на уступки Москвы и оставить открытыми двери для любого кандидата в членство Североатлантического блока.

