Американский журналист указал на заказчиков антироссийской кампании в США

Американский журналист указал на заказчиков антироссийской кампании в США
Фото: Ohde / face to face / www.globallookpress.com
Читателям целенаправленно навязывают миф о "вторжении" РФ на Украину

Ряд американских изданий заподозрили в публикации материалов, целенаправленно акцентирующих внимание на потенциальном вооруженном конфликте между Украиной и Россией. Местный журналист Такер Карлсон считает, что за агрессивной антироссийской кампанией стоят несколько военно-промышленных корпораций. Об этом пишет портал The American Thinker.

Публицист выделил серию статей в издании Politico, которое доступно пользователям интернета без подписки. Кроме того, эта газета распространяется бесплатно в Вашингтоне.

В большинстве статей Politico, оправдывающих войну с Россией, есть что-то особенное, отметил журналист. А именно: между основной частью статьи и именем автора имеется подпись "Представлено "Локхид Мартин″".

Lockheed Martin является американской военно-промышленной корпорацией, которая специализируется на производстве вооружений. Рядом с материалами по теме "вторжения" РФ в Незалежную находится рекламный блок, кликнув на который читатель попадает на официальный сайт боевого самолета-"невидимки" F-35. Его производством как раз занимается вышеназванная компания.

Еще Карлсона заинтересовала одна статья под названием "Байден должен показать, что в случае необходимости США готовы поддержать Украину в военном плане", вышедшая в The Washington Post.

В ней автор сетует на неспособность Штатов "сдержать Россию при четырех администрациях", начиная с событий в Грузии в 2008 г., "захвата" Крыма и Донбасса на востоке Украины в 2014-ом и "вмешательства" Москвы в "гражданскую войну" в Сирии в 2015 году.

Заканчивается публикация утверждением, что если президенту России Владимиру Путину "удастся завоевать Украину, а США не ответят силой, президентство Байдена наверняка ограничится одним сроком".

"Другими словами, защита украинско-российской границы занимает важное место в сознании американских избирателей", пишет The American Thinker.

Карлсон указал, что автором этой статьи является бывший офицер спецназа и ЦРУ Майкл Викерс, который после выхода в отставку вошел в совет директоров оборонной компании BAE Systems.

По мнению журналиста, пропаганда против России стала результатом сотрудничества "множества ветвей мирового правительства", наемников, торговцев оружием и СМИ. Такая "коалиция наживается на войнах", поэтому ее представители убеждают власти стран ввязываться в конфликты, чтобы затем ради прибылей затягивать их "до бесконечности", подчеркнул Карлсон.

"Возможно, тщательная проверка биографических данных может привести к обнаружению подобных связей между политиками, экспертами в области обороны и обозревателями, которые сеют семена войны", – предполагает журналист в надежде, что военное "безумие" тогда можно будет предотвратить.

Ранее американские читатели британского таблоида Daily Mail призвали власти США не вмешиваться в процесс запуска "Северного потока – 2", держаться подальше от Украины и заняться внутренними проблемами.

Источник: The American Thinker ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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