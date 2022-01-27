Москва остается открытой для продолжения диалога, но не поступится национальными интересами

Россия после ответа Вашингтона на инициативу Москвы по гарантиям безопасности напомнила США и НАТО о "красных линиях". При этом российская сторона готова продолжить диалог с западными странами по этому вопросу, однако будет твердо отстаивать свою позицию и национальные интересы.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Мы на всех уровнях, начиная с главного уровня – президента России, – очень четко сказали о своей позиции по всем вопросам. Более того, особенность нашей политики заключается в, прежде всего, ее транспарентности", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

Вершинин подчеркнул, что Москва всегда абсолютно откровенно указывает на свои "красные линии" и намерение продолжать диалог.

Напомним, накануне, 26 января, посол США Джон Салливан передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. Текст документа, по утверждению главы Госдепа Энтони Блинкена, лично правил и "благословил окончательный вариант" президент США Джо Байден.

Комментируя ранее сегодня послание Вашингтона шеф российской дипломатии Сергей Лавров заявил об отсутствии "позитивной реакции" американской стороны "по главному вопросу" в предложениях Москвы по гарантиям безопасности.

Отметим, что "красными линиями" для России является нерасширение НАТО на восточном фланге блока в Европе и размещение там стратегического вооружения, в частности, Украина и Грузия не должны стать членами альянса.

