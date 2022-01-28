"Чудовищно": реакция Запада на протесты в Казахстане шокировала генконсула РФ

"Чудовищно": реакция Запада на протесты в Казахстане шокировала генконсула РФ
Фото: t.me / kazfreee / www.globallookpress.com
В Европе готовы защищать даже головорезов, если это отвечает их геополитическим интересам

Коллективный Запад, вместо того чтобы объединить усилия в борьбе с международным терроризмом, встает на его защиту. На это указал генеральный консул России в Казахстане Евгений Бобров, комментируя резолюцию Европарламента.

Ранее депутаты ЕП приняли документ, в котором действия казахстанских властей в ходе подавления январских беспорядков объявлены нарушением прав человека, в связи с чем призывается ввести санкции.

"Как можно защищать головорезов, причем в прямом смысле этого слова, которые усекали головы у сотрудников правоохранительных органов? Это же чудовищно!"

– возмутился российский дипломат. Он подчеркнул, что сегодня ни у кого не осталось сомнений, что беспорядки в Казахстане были спланированы. Но операция провокаторов сорвалась благодаря усилиям местных правоохранительных органов и миротворцев ОДКБ. Организаторам, наблюдающим за ситуацией со стороны, это не понравилось.

"Кто начал выступать по телевидению и заявлять, что не нужно было применять силу и пресекать, мол, это не демократично? Я говорю про коллективный Запад",

– приводит РИА "Новости" слова Евгения Боброва.

Ранее проживающий во Франции казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов заявил, что намерен продолжать бороться за смену власти в РК при поддержке Запада.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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