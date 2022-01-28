Лидеры не сошлись во мнениях

Телефонный диалог между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским прошел "не очень хорошо", о чем американским журналистам заявил один из высокопоставленных чиновников из аппарата главы Незалежной.

Представитель украинской администрации указал, что у сторон возникли серьезные разногласия в вопросе оценок риска по поводу "российского вторжения". А американская сторона поспешила оспорить данную журналистам оценку, заявив, что ряд анонимных источников тиражируют недостоверные сведения. Что касается президента Соединенных Штатов, то он, заявили в Белом доме, предупредил коллегу о возможности так называемого вторжения с "очевидной вероятностью".

Телеканал СNN утверждает, ссылаясь на собственные источники, что диалог президентов оказался достаточно длительным и "откровенным".

"Байден предупредил коллегу в возможности неизбежного нападения Российской Федерации уже в феврале этого года. Зеленский же заявил о неоднозначности ситуации и отсутствии своей уверенности в таком нападении", – говорится в публикации.

Вместе с тем представитель Совбеза Соединеных Штатов Эмили Хорн заявила, что Байден лишь указал на возможное вторжение россиян в феврале, повторив свои публичные высказывания. Все остальные трактовки "полностью лживы".

Однако представитель украинской стороны заявляет, что Зеленский призвал Байдена отказаться от нагнетаци информационной истерии, заявив, что сообщения о "вторжении" чреваты экономическими последствиями. Что касается Байдена, то тот сообщил, что Белый дом не станет предлагать Киеву расширение военной помощи.