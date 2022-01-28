Преемника Лукашенко сравнили с Путиным

О транзите власти высказался американский политолог

Эксперт прокомментировал недавнее заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что скоро у власти окажутся "новые люди". Он высказался о возможном преемнике Батьки.



Американский политолог Григорий Иоффе, преподающий в Рэдфордском университете, уверяет, что фигура того, кто займет место Лукашенко, сейчас – под завесой тайны. Имя политика может стать неожиданностью для всех – сегодня никто не может с точностью предположить, кем является преемник.

"Это и глава МИД республики Владимир Макей, и глава Совета Республики Наталья Кочанова, и другие лица", – заявил Иоффе.

Он добавил, что пока остается лишь гадать, кто из "новых людей", упомянутых Лукашенко, придет к власти. Пока этот человек неизвестен широкой публике, отметил эксперт, сравнив преемника главы Белоруссии с президентом РФ Владимиром Путиным. Мол, о последнем тоже практически ничего не было известно до той поры, когда Борис Ельцин передал ему бразды правления.

Напомним, сегодня Лукашенко обратится с посланием к белорусам и Нацсобранию. Начало запланировано на 11.00.

Ранее политолог высказался о новой конституции Белоруссии, указав на стремление Лукашенко сохранить пожизненную власть.