Преемника Лукашенко сравнили с Путиным

Преемника Лукашенко сравнили с Путиным
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
О транзите власти высказался американский политолог

Эксперт прокомментировал недавнее заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что скоро у власти окажутся "новые люди". Он высказался о возможном преемнике Батьки.

Американский политолог Григорий Иоффе, преподающий в Рэдфордском университете, уверяет, что фигура того, кто займет место Лукашенко, сейчас – под завесой тайны. Имя политика может стать неожиданностью для всех – сегодня никто не может с точностью предположить, кем является преемник.

"Это и глава МИД республики Владимир Макей, и глава Совета Республики Наталья Кочанова, и другие лица", – заявил Иоффе.

Он добавил, что пока остается лишь гадать, кто из "новых людей", упомянутых Лукашенко, придет к власти. Пока этот человек неизвестен широкой публике, отметил эксперт, сравнив преемника главы Белоруссии с президентом РФ Владимиром Путиным. Мол, о последнем тоже практически ничего не было известно до той поры, когда Борис Ельцин передал ему бразды правления.

Напомним, сегодня Лукашенко обратится с посланием к белорусам и Нацсобранию. Начало запланировано на 11.00.

Ранее политолог высказался о новой конституции Белоруссии, указав на стремление Лукашенко сохранить пожизненную власть.

Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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