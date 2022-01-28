Лукашенко обратился к народу за месяц до референдума по Конституции - LIVE

Лукашенко обратился к народу за месяц до референдума по Конституции - LIVE
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Присутствовать при оглашении очередного президентского послания приглашены рекордные 2,5 тысячи человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 28 января, выступает с ежегодным Посланием к народу и Национальному собранию. Во Дворец республики в Минске приглашены 2,5 тысячи человек, среди которых не только парламентарии и региональные делегаты, но и представители СМИ, международных организаций, бизнеса, разных религиозных конфессий и др.

Самые важные заявления "Утро" представит в текстовой онлайн-трансляции мероприятия.

11.50 - Лукашенко заявил, что коронавирусная инфекция в мире превратилась во вполне управляемое явлени

Лукашенко: коронавирусная инфекция в мире стала управляемым явлением, вакцинация связана с большим бизнесом.

11.35 – Варшава собиралась захватить белорусского пограничника с целью обмена на польского военнослужащего Эмиля Чечко, сбежавшего из части после увиденного в обращении с мигрантами, указал Лукашенко. Если польская сторона похитит белорусского солдата, Минск примет незамедлительные меры.

 11.29 – В начале выступления Лукашенко анонсировал три вопроса, которые поставит перед народом республики. Итак, вопрос первый:

"Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Подумайте над этим", 

– призвал президент РБ.

11.25 – Напряжение на южном направлении вызывает все большую озабоченность. Украина, по словам Лукашенко, становится предметом "закулисного торга", а украинцев целенаправленно "ломают", "готовят к агрессии".

"Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства", – пообещал Лукашенко.

11.15 Глава Белоруссии не исключил возможности войны с участием Минска. Конфликт вероятен в двух случаях. Если агрессию проявят против Белоруссии либо России.

При этом Лукашенко подчеркнул, что не хочет войны.

"Победы в этой войне не будет. Проиграем все. Поэтому мы не хотим войны",

– заявил политик.

11.11 Лукашенко заговорил о ядерной войне.

"ядерные державы пытаются выстроить новые договоренности, понимая, что третью мировую планета вряд ли сможет пережить",

– предостерег президент.

Лукашенко добавил, что во всем мире наблюдается обострение обстановки, повышается уровень агрессии.

11.00 Обращение началось вовремя. Первые кадры появились в СМИ. Трансляцию можно увидеть на сайте президента.

В прежние годы оглашение Послания белорусского лидера проходило гораздо скромнее: и количество участников было меньше, и встречались они с президентом в Овальном зале нижней палаты парламента республики, отмечает "МИР 24".

Еще одно отличие: в этот раз после обращения к народу Лукашенко согласился ответить на вопросы собравшихся. Об этом сообщила пресс-секретарь президента РБ Наталья Эйсмонт.

Начало выступления Лукашенко запланировано на 11:00. Трансляция в прямом эфире организована по национальному телевидению и радио.

Источник: Сайт президента РБ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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