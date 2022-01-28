Глава МИД с иронией ответил на вопрос журналистов

Глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал интервью ведущим российским медиаресурам, обозначив ситуацию вокруг отношений НАТО и Москвы. Министр также коснулся анонсированных на Западе санкций против президента России Владимира Путина.

Руководитель внешнеполитического ведомства с иронией ответил на вопрос о вероятности персональных рестрикций в отношении главы РФ, заявив, что считает свою фигуру вполне достойной аналогичных мер.

"Даже? Что значит даже? Я что, недостоин?", – ответил Лавров на вопрос журналистов.

В целом же, отметил министр, финансово-экономические ограничения против России будут эквивалентны разрыву отношений. Если ситуация будет зависеть от Москвы, то та добьется деэскалации ситуации и сведет к минимуму риск военного конфликта. Однако РФ не допустит нарушений и игнорирвания ее интересов, уточняет URA.ru.

Лавров коснулся переговоров с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности, заявив, что не считает их завершенными. В конце 2021 года российская сторона передала проекты договоренностей, и не так давно получила от коллег письменный ответ. Отдельные выдержки, уточнил министр, полны туманных формулировок, однако в ряде объяснений есть и "рациональные зерна".

Между тем ответ Соединенных Штатов можно считать "образцовым" в сравнении с тем, который был предоставлен Североатлантическим альянсом. НАТО передало письмо крайне идеологизированного содержания, в котором говорилось об исключительности миссии Североатлантического блока.

Днем ранее МИД напомнил Западу о "красных линиях", указав, что вместе с тем Москва готова к продолжению диалога.