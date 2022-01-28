В Госдуме решили привлечь IT-специалистов к доработке законопроекта об онлайн-голосовании

В Госдуме решили привлечь IT-специалистов к доработке законопроекта об онлайн-голосовании
Фото: duma.gov.ru
Депутаты подготовят поправки ко второму чтению законопроекта о ДЭГ

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет очень востребовано в России, особенно среди молодого поколения. Поэтому к разработке соответствующего законопроекта важно привлечь специалистов самого широкого круга. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков.

Он отметил, что сейчас процедура онлайн-голосования вызывает недоверие. Но партия "Новые люди" поддержала концепцию этого законопроекта в Госдуме, поскольку за ДЭГ будущее: молодежь уже не будет ходить на избирательные участки, она привыкла все делать через интернет. Таким образом, задача – доработать закон с помощью поправок ко второму и третьему чтению, к подготовке которых необходимо привлечь IT-специалистов.

"Даже инструкцию по работе электрического чайника пишут технические специалисты, а нормы о ДЭГ тем более должны изучить и одобрить эксперты в области IT-технологий. Мы настаиваем, чтобы именно такие люди до второго чтения приняли участие в обсуждении законопроекта",

– пояснил Даванков в комментарии ТАСС.

По мнению вице-спикера ГД, из процедуры ДЭГ следует исключить возможность переголосования, поскольку это усложняет процесс контроля за выборами и делает процедуру менее прозрачной. Но при возникновении технических сбоев у человека должна быть возможность прийти и проголосовать на обычном избирательном участке.

Ранее возможность проголосовать дистанционно была предоставлена жителям Москвы и еще некоторых регионов РФ в ходе парламентских выборов – 2021.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

В МИД напомнили о "красных линиях" после ответа США по гарантиям безопасности

Москва остается открытой для продолжения диалога, но не поступится национальными интересами

Индексация выплат и выдача QR-кода по антителам: что изменится в жизни россиян с февраля

Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей