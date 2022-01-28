В Госдуме решили привлечь IT-специалистов к доработке законопроекта об онлайн-голосовании

Депутаты подготовят поправки ко второму чтению законопроекта о ДЭГ

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет очень востребовано в России, особенно среди молодого поколения. Поэтому к разработке соответствующего законопроекта важно привлечь специалистов самого широкого круга. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков.

Он отметил, что сейчас процедура онлайн-голосования вызывает недоверие. Но партия "Новые люди" поддержала концепцию этого законопроекта в Госдуме, поскольку за ДЭГ будущее: молодежь уже не будет ходить на избирательные участки, она привыкла все делать через интернет. Таким образом, задача – доработать закон с помощью поправок ко второму и третьему чтению, к подготовке которых необходимо привлечь IT-специалистов.

"Даже инструкцию по работе электрического чайника пишут технические специалисты, а нормы о ДЭГ тем более должны изучить и одобрить эксперты в области IT-технологий. Мы настаиваем, чтобы именно такие люди до второго чтения приняли участие в обсуждении законопроекта",

– пояснил Даванков в комментарии ТАСС.

По мнению вице-спикера ГД, из процедуры ДЭГ следует исключить возможность переголосования, поскольку это усложняет процесс контроля за выборами и делает процедуру менее прозрачной. Но при возникновении технических сбоев у человека должна быть возможность прийти и проголосовать на обычном избирательном участке.

Ранее возможность проголосовать дистанционно была предоставлена жителям Москвы и еще некоторых регионов РФ в ходе парламентских выборов – 2021.