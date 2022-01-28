В Москве указали, что лучше шутить, чем нагнетать напряженность

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя прозвучавшее накануне заявление заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд, что высказавание коллеги о водке, которая потечет в Европейский союз из России вместо природного газа, следует воспринимать как шутку.

Ранее Нуланд выступила на брифинге, где коснулась запуска "Северного потока – 2". Представитель Госдепа прокомментировала публикацию в СМИ, где говорилось о способности газопровода пропускать все – от газа до водки. Американка заявила, что алкоголь был бы действительно неплохим вариантом, чем возмутила российских комментаторов. Вместе с тем чиновница припомнила громие слова сенатора Круза, назвавшего "Северный поток – 2" грудой металла на морском дне.

Реплику американской чиновницы прокомментировал пресс-секретарь президента России, заявивший, что Нуланд лишь решила пошутить, а потому не заслуживает таких нападок. В Кремле справедливо отметили, что даже какая-то попытка отреагировать с юмором на вопрос журналиста о вопросе, который вызывает межгосударственную напряженность, уже вселяет определенный позитив. Хотя слова чиновницы имеют определенную долю позитива, не стоит "находиться в экстазе", указал Песков.

"Послушайте, пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе", – высказался российский госслужащий.



Пресс-секретарь главы РФ напомнил, что госпожа Нуланд не является автором самого заявления о водке – она лишь отреагировала на реплику представителя средств массовой информации.