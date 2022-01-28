Никакой войны не предвидится: политолог развеял мифы о "российском вторжении"

Никакой войны не предвидится: политолог развеял мифы о "российском вторжении"
Фото: Serhii Hudak / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Эксперт указал, что в противном случае медиа бы работали иначе

Если бы Российская Федерация в действительности принимала меры по нападению на Украину, то корреспонденты и ведущие отечественных телеканалов уже получили бы военную форму и подготовили соответствующие предписания. И любой человек, склонный к аналитическим способностям и изучивший работу средств массовой информации в предвоенные годы, понимает, что никаких мер по "вторжению" Кремлем не предпринимается, указал политолог Армен Гаспарян.

В противном случае, указал эксперт, медиа бы стали частью предприятий стратегической важности. К примеру, советский прозаик и военкор Константин Симонов в своих воспоминаниях рассказывал, как однажды получил военную форму, в которой и появился в Союзе писателей – те тоже были обмундированы с соответствующим образом по предписанию властей. Все понимали, что грозит стране.

Гаспарян указал, что российская сторона многократно заявляла и продолжает повторять об отсутствии намерений воевать с кем бы то ни было. Однако до Штатов эта позиция не доходит – Вашингтон продолжает тиражировать собственные заявления, которые возводит в абсолют и апогей истины. Хотя конфликт не представляет выгоды ровным счетом ни для кого, включая США. И даже оппозиционная Республиканская партия не собирается защищать Украину.

Белый дом явно не желает попадать в неловкую ситуацию и объяснять взбешенным налогоплательщикам, почему цены на бензин взлетели в три раза. А в случае войны цены на нефть поднимутся до предела. Хотя нагнетание ситуации вокруг "Северного потока – 2" вместе с продвижением СПГ, безуловно, выгодно Штатам.

Что касается поставок оружия на Украину, то за него платят деньги не местные власти, а население, которое и так находится у финансовой петли, отметил Гаспарян в интервью телеканалу "360".

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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