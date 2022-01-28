В окружении Лукашенко потребовали его отставки – политолог

В окружении Лукашенко потребовали его отставки – политолог
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Из Москвы в Минск прибыл "тяжеловес" белорусской политики

В пятницу, 28 января, Александр Лукашенко обратился с посланием к народу и Национальному собранию Белоруссии. На его выступлении во Дворце Республики в Минске присутствовали порядка двух с половиной тысяч гостей, в том числе, из других стран. Однако политолог Дмитрий Болкунец обратил внимание на одну конкретную фигуру.

Пламенную речь главы государства из Москвы приехал послушать один из "тяжеловесов" белорусской политики, действующий председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. До назначения на эту должность в 2020 году он успел поруководить всеми ключевыми органами власти РБ: администрацией президента, кабинетом министров и верхней палатой парламента.

Болкунец подчеркнул, что политика специально пригласили из России, чтобы узнать от него настроения во властных кабинетах нашей страны. По словам эксперта, Мясникович в свое время уже давал Лукашенко рекомендации и прогнозировал реакцию Москвы на некоторые действия Минска.

К примеру, соратник президента в 2020 году предложил ему последовать примеру российского лидера Владимира Путина и не проводить 9 мая Парад Победы из-за пандемии коронавируса. Политолог отметил, что Мясникович призвал Лукашенко "не выпендриваться и не позориться", но глава РБ не стал его слушать.

На сей раз риторика чиновника была намного жестче. Политолог уверен, что Мясникович выступил за отставку президента РБ.

"Теперь "тяжеловес" белорусской политики настойчиво советует Лукашенко уходить на пенсию", – заявил Болкунец.

К слову, его коллега Андрей Суздальцев считает, что Александр Лукашенко, наоборот, стремится сохранить пожизненную власть. По мнению эксперта, новая конституция Белоруссии в случае принятия позволит главе государства обрести полномочия монарха.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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