В США хотят добиться немедленной деэскалации с Россией

Было бы неплохо, если бы Запад "немного оттаскал Украину за ухо" за некоторые ненужные провокации, которые устраивает Киев. Об этом пишет портал Euractive со ссылкой на слова высокопоставленного источника в НАТО, представляющего европейскую страну.

Собеседник издания отметил, что американцы "действительно хотят" немедленной деэскалации с Россией, однако диалог невозможен, пока на границе с Незалежной находятся тысячи военнослужащих ВС РФ.

По его словам, НАТО знает, что Москва является прямой угрозой безопасности, но также там осознают, что опасность в "более широкой перспективе" представляет Китай, который сейчас спокойно наблюдает за "борьбой двух мощных слонов".

Говоря об украинском кризисе и следующих шагах России, источник сказал, что лишь президент РФ Владимир Путин в курсе того, что произойдет, в то время как "даже руководство Кремля понятия не имеет" (какое конкретно и что имел в виду натовец, неизвестно – ред.).

"В конце концов, с большим терпением, взлетами и падениями и значительным количеством времени, в какой-то момент мы начнем успокаиваться, но мы не можем исключить несчастный случай […]", – указал собеседник издания.

В то же время, добавил он, возможно, было бы неплохо, если бы Запад также "немного потаскал Украину за ухо", поскольку там "некоторые" склонны к излишним провокациям.

Натовец подчеркнул, что в самой Незалежной полно проблем – во власти и в армии.

Что касается России, то источник в альянсе считает, что она не планирует никакого вторжения. При этом он подчеркнул, что Североатлантический блок не имеет ни обязательств, ни права вмешиваться военным путем на Украину.

Тем не менее, Киев является "партнером НАТО с расширенными возможностями", а это означает, что у объединения есть некоторые моральные обязательства, которые могут привести к широким санкциям против Москвы.