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Очередной международный скандал разгорелся в Германии. Немецкое правительство попросило сотрудника российского консульства в Мюнхене покинуть территорию Германии. Местные стражи порядка заподозрили, что россиянин может заниматься шпионажем.
Такую информацию распространяют немецкие издания со ссылкой на прокуратуру ФРГ. Сообщается, что дипломатического работника объявили "нежелательной персоной" и выгнали из государства.
По имеющимся данным, речь идет о неком россиянине, который, помимо своих дипломатических обязанностей, якобы в поте лица трудился над Службу внешней разведки Российской Федерации.
Также сообщается, что россиянин был задержан в рамках разбирательства по нашумевшему делу гражданина РФ Ильнура Н. Российский ученый работал на естественнонаучной кафедре одного из вузов Германии и был задержан в прошлом году. На этой неделе россиянина обвинили в разведывательной деятельности в пользу нашей страны.
Напомним, Ильнура Н. задержали летом прошлого года. Сообщалось, что схваченный россиянин якобы передавал секретную информацию спецслужбам РФ в обмен на денежное вознаграждение.
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