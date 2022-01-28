Немцам показалось, что дипломат может быть хитроумным разведчиком

Очередной международный скандал разгорелся в Германии. Немецкое правительство попросило сотрудника российского консульства в Мюнхене покинуть территорию Германии. Местные стражи порядка заподозрили, что россиянин может заниматься шпионажем.



Такую информацию распространяют немецкие издания со ссылкой на прокуратуру ФРГ. Сообщается, что дипломатического работника объявили "нежелательной персоной" и выгнали из государства.

По имеющимся данным, речь идет о неком россиянине, который, помимо своих дипломатических обязанностей, якобы в поте лица трудился над Службу внешней разведки Российской Федерации.

Также сообщается, что россиянин был задержан в рамках разбирательства по нашумевшему делу гражданина РФ Ильнура Н. Российский ученый работал на естественнонаучной кафедре одного из вузов Германии и был задержан в прошлом году. На этой неделе россиянина обвинили в разведывательной деятельности в пользу нашей страны.

Напомним, Ильнура Н. задержали летом прошлого года. Сообщалось, что схваченный россиянин якобы передавал секретную информацию спецслужбам РФ в обмен на денежное вознаграждение.