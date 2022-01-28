Наиболее чувствительным окажется блокировка финансов и запрет на участие наших атлетов в международных соревнованиях

В качестве наказания России из-за якобы каких-то военных действий Москвы в отношении киевского режима Вашингтон может ограничить поездки россиян в США, а также не допустить наших спортсменов к международным состязаниям. Возможный план по рестрикциям со стороны коллективного Запада на фоне истерии вокруг Незалежной описал политолог Сергей Марков.

По его словам, американцы используют ограничительные меры, поскольку чувствуют себя в них реально сильными.

"Думаю, санкции коснутся финансовых систем, глобальной инфраструктуры, например, могут заблокировать доступ к социальным сетям для всех сторонников [президента России Владимира] Путина. Следующее - ограничение поездок россиян, а также международная травля. Например, могут выкинуть всех наших спортсменов из крупных соревнований", – сказал "Ленте.ру" эксперт.

Силовой ответ Запада он посчитал маловероятным, поскольку Москва в состоянии зеркально отреагировать. К тому же там помнят, что РФ является ядерной державой с дееспособной армией, консолидированным политическим руководством. А еще, подчеркнул политолог, Россия сейчас крайне разгневана в отношении западников.

Тем не менее, самой болезненной санкционной дубиной может стать блокировка финансов, которые есть у правительства страны, а также российского бизнеса и граждан за рубежом.

Напомним, за последние недели чуть ли не в ежедневном режиме США пугает всю Европу о скором "вторжении" России на Украину, что отрицают как в Москве, так и в самом Киеве. И с такой же активностью из Вашингтона на каждом брифинге в Госдепе и Белом доме раздаются угрозы о самых страшных и невиданных ранее санкциях за эскалацию будь какого конфликта вокруг Незалежной.

В частности, американцы собрались наложить рестрикции на президента РФ Владимира Путина и какие-то его зарубежные счета. Подобные планы заставили Кремль усомниться в профессиональных качествах штатовских политиков.

А сегодня министр иностранных дел страны Сергей Лавров даже обиделся на Вашингтон из-за того, что его фамилия не фигурирует в санкционных супер-пупер списках США.

