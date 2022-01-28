Путин дал первый комментарий по ответу НАТО на предложение по гарантиям безопасности

Путин дал первый комментарий по ответу НАТО на предложение по гарантиям безопасности
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кремль детально изучит каждый пункт

Одной из главных тем международной повестки в последнее время стало предложение Российской Федерации по гарантиям безопасности. Наши эксперты передали всю информацию на рассмотрение американским коллегам и Североатлантическому альянсу. Несколько дней назад ответ от вашингтонской администрации был получен. Сегодня, 28 января, российский лидер Владимир Путин впервые прокомментировал содержание важного документа.

Глава России обсудил полученный от западных коллег ответ в беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном. В первую очередь, глава России подчеркнул, что нашим экспертам необходимо некоторое время для детального изучения каждого пункта документа.

При этом главнокомандующий РФ сразу обозначил, что коалиция под предводительством Америки не учла принципиальные озабоченности нашей страны. Так, НАТО и США проигнорировали требование прекратить бесконтрольное расширение блока. Помимо этого, американцы не хотят отказываться от возможности размещать ударные системы у наших рубежей.

Российская сторона также выступала за то, чтобы инфраструктуры Североатлантического альянса на европейской территории были возвращены на позиции 1997 года. Как сообщил Владимир Путин, все эти предложения России были проигнорированы.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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