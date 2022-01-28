Запад не выполнил обещанное при Горбачеве обещание не продвигаться на Восток Европы

Итальянский депутат, сенатор от "Движения 5 звезд" Джанлука Феррара назвал провокацией для России возможное вступление Украины в Североатлантический блок. Он напомнил, что после распада Советского Союза Москве обещали не расширять альянс на восток Европы.

Отметим, политик возглавляет группу Д5З в комиссии Сената по иностранным делам.

"Я понимаю и позицию России, которая видит Украину как буферное государство. Ее вступление в альянс будет провокацией и приведет к ухудшению ситуации с безопасностью", – цитирует РИА "Новости итальянца.

Он выразил надежду, что в вопросе приема Незалежной в военное западное объединение у его действующих участников возобладает здравый смысл.

Сенатор отметил, что после падения Берлинской стены первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву западные партнеры обещали нерасширение НАТО на восток европейского континента. На сегодняшний день Украина стала страной, которая очутилась между двух крупных сил, считает Феррара.

"Сейчас объективно Россия окружена силами НАТО", – указал он.

С другой стороны, подчеркнул политик, что Незалежная как суверенное государство имеет право на вступление в альянс. Однако если это случится для РФ неприятельские силы окажутся в непосредственной близости. Он назвал "безумием" потенциальный военный конфликт между сторонами.

"То, что НАТО приблизилась к России, это данность, когда как обещалось обратное", – резюмировал сенатор.

Ранее в пятницу, 28 января, президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал полученный два дня назад Москвой ответ Вашингтона на предложенные меры по гарантиям безопасности. В телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном он сообщил, что российская сторона внимательно его изучит и определится со своими дальнейшими действиями, пишет издание "Свободная пресса".

Кроме того, глава государства заявил, что в ответе США и НАТО проигнорирован вопрос, как они намерены следовать принципу неделимости безопасности. По его словам, не было учтено ни одно из условий России.

