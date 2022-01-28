Глава РБ отказался подражать американскому режиму

В пятницу, 28 января, президент Белоруссии Александр Лукашенков выступил с традиционным обращением к народу. Глава государства озвучил весьма серьезные темы, связанные с внешней и внутренней политикой республике. Говорил он также и о потенциальной войне. Меж тем, даже на мероприятии такого уровня нашлось место шутке.

Две с половиной тысячи делегатов присутствовали сегодня в Дворце Республики в Минске. Лукашенко изрядно повеселил своих гостей, когда попытался ответить на вопрос о режиме правления в Белоруссии. По итогу глава государства признался, что не может объяснить суть белорусской демократии, потому что сам является "диктатором".

"Я же диктатор, мне трудно понимать демократию", – пошутил глава РБ

Вопрос, заданный Лукашенко, касался поправок в конституцию Белоруссии. В новой редакции текста основного закона есть статья про политический режим. Президент обратил внимание присутствующих, что в республике нужно наводить дисциплину, которая, по его словам, является элементом демократии.

Политик также подчеркнул, что сравнивает белорусский вариант демократии с той моделью, которая принята в США. По его мнению, в мире не существует общепринятых стандартов для данного режима.

Ранее политолог Дмитрий Болкунец заявил, что в окружении Александра Лукашенко потребовали его отставки. Эксперт отметил, что против главы государства выступил один из политических "тяжеловесов" белорусской политики.