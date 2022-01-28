Генсек организации обещал увеличить контингент в Польше и странах Прибалтики

Генсек НАТО Йенс Столтенберг продолжает пугать Москву дополнительным расширением сил альянса на границах России в случае мифического "вторжения" в пределы Незалежной. Войска будут размещены в Польша и Прибалтике.

Свою ежедневную мантру норвежец на этот раз произнес в эфире "Эхо Москвы".

"Чем больше агрессии со стороны России мы будем видеть в отношении Украины, тем больше солдат НАТО будет переброшено к восточной части НАТО на территорию членов альянса", – обещал Столтенберг.

Натовский шеф заявил, что численность военнослужащих Североатлантического блока возросла на восточных границах объединения после 2014 года.

"В Польше и балтийских странах разместили солдат, увеличили наше присутствие в Прибалтике и регионе Черного моря", – заявил он.

По его словам, блок готов к любому сценарию развития событий вокруг Незалежной, в том числе вооруженному конфликту. При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс "предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта на Украине" с "предупреждениями в адрес России о последствиях ее действий" и оказание киевскому режиму военной помощи.

Ранее в пятницу, 28 января, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал происходящее сейчас на Украине и вокруг него "милитаристским психозом", а власти соборной совсем не контролируют бродящих по стране людей с оружием. По его мнению, "кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия", однако "если это зависит от Российской Федерации – войны не будет", передает РИА "Новости".

Напомним, на днях Сергей Викторович сказал, что давно никак не рассматривает заявления Столтенберга, поскольку тот "уже потерял связь с реальностью".

