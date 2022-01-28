Столтенберг пригрозил России дополнительными войсками НАТО у ее границ

Столтенберг пригрозил России дополнительными войсками НАТО у ее границ
Йенс Столтенберг. Фото: Dominika Zarzycka/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Генсек организации обещал увеличить контингент в Польше и странах Прибалтики

Генсек НАТО Йенс Столтенберг продолжает пугать Москву дополнительным расширением сил альянса на границах России в случае мифического "вторжения" в пределы Незалежной.  Войска будут размещены в Польша и Прибалтике.

Свою ежедневную мантру норвежец на этот раз произнес в эфире "Эхо Москвы".

"Чем больше агрессии со стороны России мы будем видеть в отношении Украины, тем больше солдат НАТО будет переброшено к восточной части НАТО на территорию членов альянса", – обещал Столтенберг.

Натовский шеф заявил, что численность военнослужащих Североатлантического блока возросла на восточных границах объединения после 2014 года.

"В Польше и балтийских странах разместили солдат, увеличили наше присутствие в Прибалтике и регионе Черного моря", – заявил он.

По его словам, блок готов к любому сценарию развития событий вокруг Незалежной, в том числе вооруженному конфликту. При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс "предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта на Украине" с "предупреждениями в адрес России о последствиях ее действий" и оказание киевскому режиму военной помощи.

Ранее в пятницу, 28 января, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал происходящее сейчас на Украине и вокруг него "милитаристским психозом", а власти соборной совсем не контролируют бродящих по стране людей с оружием. По его мнению, "кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия", однако "если это зависит от Российской Федерации – войны не будет", передает РИА "Новости".

Напомним, на днях Сергей Викторович сказал, что давно никак не рассматривает заявления Столтенберга, поскольку тот "уже потерял связь с реальностью".

Источник: Эхо Москвы ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

В МИД напомнили о "красных линиях" после ответа США по гарантиям безопасности

Москва остается открытой для продолжения диалога, но не поступится национальными интересами

Лукашенко обратился к народу за месяц до референдума по Конституции - LIVE

Присутствовать при оглашении очередного президентского послания приглашены рекордные 2,5 тысячи человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей