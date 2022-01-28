Впавший в истерику Зеленский рассказал о "секретах" от Байдена

Впавший в истерику Зеленский рассказал о "секретах" от Байдена
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Pool via CNP /MediaPunch via www/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной отказался ехать кататься на лыжах в Сочи и зазвал Путина с Лавровым в Одессу покупаться в море

Президент Украины Владимир Зеленский, переживающий сейчас массированную информационную атаку как со стороны Запада, так и внутри страны по поводу якобы "вторжения" России, прямо-таки впал в истерику, отвечая сегодня на вопросы журналистов на заданную тему и около нее.

Бывший комик путался в мове, придумывая новые украинские слова и переходя на запрещенный русский, жаловался на НАТО из-за того, что ему никто не говорит конкретную дату вступления соборной в альянс, призывал Германию поставить в Незалежную оружие, раскрыл свое отношение к президентам РФ и США Владимиру Путину и Джо Байдену.

Заистерил пан Зеленский буквально с порога встречи с представителями медиа. Он потребовал он альянса в самое ближайшее время четко и открыто ответить на вопрос, получит ли Украина когда-нибудь членство в НАТО, поскольку это является для Киева залогом безопасности и гарантией неприкосновенности.

"Нам на что-то нужно рассчитывать. То есть скажите причины. Ну, мы не в НАТО, ну так скажите, что мы не в НАТО. Скажите откровенно: мы никогда там не будем. Зачем нам говорить о будущем?" – призвал лидер украинцев.


Затем он заявил, что у него как главы суверенного государства могут, оказывается, быть секреты от Байдена по вопросу так называемой угрозы со стороны Москвы, чего не ведает хозяин Белого дома.

"Я думаю, что у меня как президента независимой страны могут быть свои секреты – также, как и у президента США", – цитирует РИА "Новости" экс-комика.

По его словам, важно, что Байден знает о происходящем в Незалежной от него и "они общаются". Очередной разговор должен состояться через несколько недель, отметил пан Зеленский.

Но настоящий всплеск эмоций проявился у него, когда речь зашла о приглашении российской стороны посетить Москву, Санкт-Петербург или Сочи для переговоров, но для беседы о нормализации двусторонних отношений. А тему конфликта с Донбассом Киев должен обсуждать напрямую с ЛНР и ДНР. Об этом раньше говорил Путин, а сегодня повторил глава МИД РФ Сергей Лавров. И тут Владимира Александровича понесло.

Он назвал такое приглашение цинизмом и заявил, что о конфликте в Донбассе говорит весь мир, но почему-то Москва отказывается, считая это "внутренней" проблемой Киева.

"Зачем приглашать человека в таком формате, чтобы человек в таком формате не согласился. Зачем об этом говорить? Ты же мужчина, взрослый человек. Вроде с опытом большим. Нечем заняться? Для чего ты предлагаешь то, что не даст никакого результата. Значит, тебе безразлично: погиб человек какой-то на границе, или нет. То есть, тупо цинизм", – подчеркнул лидер нации.

Пан Зеленский отказался ехать в Сочи, чтобы кататься на лыжах, и тут же пригласил Путина и Лаврова в Одессу поплавать в море.

Кроме того, президент успел объявить о том, что украинская армия не слабее натовских сил, что в случае полномасштабной войны она будет не только с Украиной, а и у границ стран альянса, а также плохо, что западные страны эвакуируют своих дипломатов, при этом призвал "очень аккуратно" высказываться о возможности войны с Россией.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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