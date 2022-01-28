Силовики предотвратили прорыв "нелегала"

После завершения горячей фазы миграционного кризиса на линии соприкосновения Польши и Белоруссии пограничники обеих государств время от времени обвиняют друг друга в провокациях. Очередной инцидент произошел сегодня, 28 января.

В пятницу польские силовики, патрулирующие свою территорию обнаружили в районе пограничной заставы Михалово странный "подарок" от коллег из соседней республики. Об этом пресс-служба Министерства национальной обороны Польши сообщила через твиттер-аккаунт ведомства.

W rejonie PSG Michałowo, na pasku granicznym, znaleziono manekina pozorującego migranta, który może posłużyć służbom białoruskim do dezinformacji. To kolejny przykład jak działają służby białoruskie.#granica pic.twitter.com/vIDcAqnwWM — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) January 28, 2022

В снегу около колючей проволоки валялась фигура, напоминающая человека, одетого в джинсы и куртку. Пограничники установили, что "нелегалом", чуть не прорвавшимся на территорию Евросоюза, оказался манекен. В оборонном ведомстве республики заявили, что он имитировал мигранта.

Варшава считает, что Минск пытался дезинформировать польских пограничников. В Министерстве обороны подчеркнули, что эта история, с их точки зрения, является демонстрацией методов работы белорусских спецслужб.

Ранее бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко предупредил, что Александр Лукашенко якобы планирует новую атаку на Евросоюз с помощью мигрантов. По словам оппозиционера, глава государства хочет направить в соседние страны наркотрафик.