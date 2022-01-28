МИД запретил въезд в Россию нескольким политикам из Евросоюза

МИД запретил въезд в Россию нескольким политикам из Евросоюза
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Москва призвала Брюссель отказаться от тупиковой санкционной политики

Москва пополнила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ в пятницу, 28 января.

Данное решение принято в соответствии с принципом взаимности и паритетности. На Смоленской площади напомнили, что Брюссель регулярно ограничивает в правах граждан РФ и наши организации, основанием для чего выступают бездоказательные обвинения.

"Российские ответные меры коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают", – следует из текста заявления.

Кроме того, в список угодили сотрудники силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС, которые несут персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ.

Дипведомство уже направило ноту в представительство ЕС в России о таком шаге Москвы, призвав Брюссель "прислушаться к все более активно звучащим голосам здравомыслящих европейцев" и отказаться от тупиковой санкционной политики в отношении нашей страны и ее союзников.

Напомним, в декабре 2021 года Евросоюз наложил рестрикции против ЧВК "Вагнер" из-за Сирии, Ливии и Украины. Тогда под дубину Брюсселя попали российские энергетические компании "Евро полис", "Велада", "Меркурий", работающие в нефтегазовом секторе САР, а также ряд граждан РФ.

Ранее в апреле прошлого года МИД России в ответ на мартовские санкции ЕС опубликовало список невъездных в страну чиновников объединения, в который вошли восемь человек.

Источник: МИД России ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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