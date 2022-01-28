"Слуга Макрон": французы взбесились после разговора их лидера с Путиным

"Слуга Макрон": французы взбесились после разговора их лидера с Путиным
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Читатели Le Figaro считают, что у лидера России есть право заботиться о территории своей страны и ее народа

Читатели французской газеты Le Figaro с яростью набросились на лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона из-за его телефонного разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в пятницу, 28 января.

Напомним, в сегодняшней беседе главы государств обсудили вопросы безопасность в Европе и ситуацию на Украине. Путин заметил французскому коллеге, что США и НАТО в своих ответах на предложения Москвы о гарантиях безопасности проигнорировали все ключевые для России моменты.

В своих комментариях под соответствующей публикацией читатели поделились на две группы. Одни бездоказательно называли нашу страну "агрессором", другие обвинили Макрона в заискивании перед Белым домом и приняли сторону Москвы.

"Путин обеспокоен тем, что НАТО стоит на его пороге, и он прав", – цитирует РИА "Новости" одного из пользователей.

"Путин не просит своих соседей стать его союзниками, а лишь воздержаться от размещения враждебных сил на его границах", – выразил точку зрения другой.

"США просто отказываются дружить с Россией, а их слуга Макрон слепо следует за ними", – считает третий комментатор.

"Почему Европа и Франция занимают позицию неприятия по отношению к России?" – задумался над вопросом читатель Le Figaro.

"Что мы получаем от наших "американских друзей"? Прогрессивные взгляды и пустые обещания? Европе пора стать самостоятельной, сделать так, чтобы ее уважали, вернуться к работе и заново создать свою промышленность и экономику", – написал пользователь.

"Я могу понять точку зрения Путина: почему бы не договориться о статусе нейтральной страны по отношению к Украине и Грузии: ни Россия, ни НАТО не могут милитаризировать, защищать и тем более угрожать этим нейтральным странам. Внезапно нет натовского оружия на Украине и нет российской армии на границе Украины ", – предложил nico781.

"Путин полностью прав, он следит за своей территорией и своим народом. Макрон мелкий игрок. Суверенные государства должны усилить управление своей страной. Все дома и коровы будут хорошо присмотрены. Путин, безусловно, великий глава государства", – уверен автор комментария с ником 3984263.

"Столкнувшись с Путиным, Макрон далек от того, чтобы добиться успеха...." – констатировал Canard sauvage.

"Как отреагируют США, если противник (Китай или Россия) разместит войска на своей границе ?" – вопрошает Félix86.

"Еще одно фиаско Макрона, как и у его предшественников…" – резюмировал duffe.

Накануне мы писали, как читатели британской газеты Daily Mail потребовали от властей США не мешать запуску "Северного потока – 2" и держаться подальше от Украины. Причем свои критические комментарии в адрес руководства Штатов оставляли под публикацией не только англичане, но и американские пользователи. Последние требовали от Белого дома обратить внимание на внутренние проблемы государства, чем в ежедневном режиме заниматься украино-российской границей.

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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