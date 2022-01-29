Вашингтон считает, что Киев должен с большей благодарностью относиться к его подачкам

В последнее время все информационное пространство заполонили новости о якобы готовящемся "вторжении" российских войск на территорию Незалежной. Пока Россия с недоумением и тревогой наблюдает за нарастающей истерией, главные проводники мысли о грядущей войне уже даже успели перессориться на скандальной теме. Как удалось узнать американским журналистам, черная кошка пробежала между Вашингтоном и Киевом.



Корреспонденты популярного в Соединенных Штатах Америки телеканала CNN утверждают, что между вашингтонской и киевской администрациями нарастает напряженность. Как стало известно, американского главнокомандующего Джо Байдена раздражает, что украинские власти пытаются приуменьшить "угрозу грядущего вторжения" российских военнослужащих. Мол, истерика вокруг этого выдуманного события еще не вышла на уровень, который удовлетворит Америку.

Также у Байдена и его ближайших соратников вызывает недовольство, что на Украине не прыгают от восторга от поддержки, которую им оказывают американцы. По мнению представителей вашингтонской администрации, незалежным следует с большей благодарностью относиться к помощи США.

В то же время, представители киевского режима считают, что наращивание истерии вокруг так называемой "войны" бьет по украинской экономике и "сеет панику" на территории этого государства. Мол, Киев полагает, что Вашингтону стоит быть более сдержанным в фантазиях на тему военной агрессии России.

Тем временем, ситуация становится все более напряженной. Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России дополнительными войсками Североатлантического альянса у наших границ.