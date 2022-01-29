Простые жители страны негодуют из-за действий киевского режима

Вот уже несколько месяцев на международной арене нагнетается обстановка. Представители киевской администрации при активной поддержке западных государственных деятелей пытаются убедить мировое пространство, что Российская Федерация якобы вот-вот нападет на украинское государство. Однако обычные жители Незалежной понимают, как на самом деле обстоят дела. Негодующие люди вышли на улицы и попросили своего главнокомандующего Владимира Зеленского прекратить провокации.



Граждане украинского государства собрались у здания Верховной рады. Люди требуют у своего президента не допустить военного конфликта с Российской Федерацией. Как подчеркнули активисты, из-за нагнетания истерии со стороны представителей киевского режима, запуганные люди начали сметать продукты в магазинах, а пожилые граждане и вовсе находятся в очень подавленном состоянии и жалуются на здоровье.

"Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент?" – скандируют украинцы.

Кроме того, возмущенные граждане Незалежной призвали Зеленского "прекратить мямлить" и "перестать издеваться над народом". Судя по всему, ситуация внутри украинского государства доведена до предела. Люди устали от выходок киевского режима.

К слову, недавно стало известно, что Украина и США переругались из-за так называемой "войны" с Россией.