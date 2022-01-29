Мужчина считает себя ведомым самим Богом

Правоохранительные органы задержали в США жителя штата Канзас. Мужчина обвиняется в покушении на убийство президента Америки Джо Байдена. Речь идет о некоем Скотте Мерримене, который сообщил стражам правопорядка, что сам Бог ему велел приехать в столицу и отомстить за всех американцев – "отрубить голову змею".

Местные средства массовой информации указывают, что у правоохранительных органов уже были данные по Мерримену, когда тот выехал выполнять "миссию": гражданин США позвонил в отделение полиции и сообщил, что как раз направляется в Вашингтон, где собирается "увидеть президента", с которым желает переброситься парой слов.

"На парковке он был перехвачен секретной службой. Задержанный сообщил агентам, что собирался передать президенту страны сообщение – указать, что народ смертельно устал от внутренних разногласий, и предложить Байдену уйти из этого мира – вернуться к Богу, либо же отправиться в ад. Мерримен постоянно говорил о Боге, считая себя вершителем его воли. При себе у задержанного был магазин для пистолета 45-го калибра и зрительная труба, которую он намеревался использовать "для разведки", – говорится в публикации The Daily Beast.

Источник также утверждает, что 28 января в отношении задержанного уже возбудили уголовное дело. Вместе с тем правоохранительные органы изучили ряд публикаций Мерримена в социальных сетях – как оказалось, мужчина неоднократно распространял в Facebook сообщения с угрозами в адрес главы государства.



Кстати, весной прошлого года ФБР арестовало 39-летнего американца за покушение на жизнь президента США.