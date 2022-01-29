Многие иностранцы хорошо понимают, как на самом деле обстоят дела

В текущий момент главной темой в мировом информационном пространстве является якобы готовящееся "вторжение" Российской Федерации на территорию украинского государства. Наши недоброжелатели пытаются представить Россию "мировой империей зла", которая только и делает, что продумывает хитроумные планы по агрессии в адрес других государств. В таком ключе высказался известный британский журналист Кон Кафлин. Любопытно, что его заявление раскритиковали даже сограждане.



Британский писака позволил себе сделать предупреждение в адрес российского главнокомандующего Владимира Путина. Журналист объявил, что нашему президенту стоит хорошенько подумать, прежде чем "нападать" на Украину. Мол, такие агрессивные шаги со стороны России могут дорого ей обойтись и в целом подорвут стабильность на мировой арене.

Воинственная статья была опубликована в известном издании The Telegraph. Любопытно, что даже англоязычные читатели газеты весьма скептически оценивают подобного рода заявления да и позицию объединенного Запада в целом.

Так, один из интернет-пользователей отметил, что ответственность за эскалацию конфликта на Украине во многом лежит на Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе. Они зря стали распространять свое влияние на соседа России. Сейчас же Москва всего лишь хочет получить гарантии собственной безопасности.

"Россия не хочет ни войны, ни захватов. Она опасается вступления Украины в НАТО, ведь Запада фактически нарушил в 1991 году обещание не продвигаться на восток", – отметил другой читатель.



Еще один англоязычный комментатор отметил, что сейчас НАТО фактически хочет "приставить пистолет к голове России". А Москва, в свою очередь, действует сообразно ситуации.

К слову, недавно стало известно, что Вашингтон и Киев переругались из-за так называемой "войны" с нашей страной.