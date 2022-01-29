Страны, которым сложно обойтись без РФ, постоянно пытаются найти обходные пути

На фоне бесконечной истерии западных государств по поводу мифической агрессивности Российской Федерации Литва задумалась о том, как бы обеспечить свою энергетическую безопасность от нашей страны. Как стало известно журналистам, местные власти придумали хитроумный план, который позволит решить эту проблему. Однако такие потуги литовцев вызвали лишь ухмылку у россиян.



Сообщается, что литовское Минэнерго очень боится остаться без российского голубого топлива в случае, если вокруг украинского государства все же вспыхнет конфликт. При этом Москва уже неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать.

Однако западные государственные деятели продолжают плодить фантазии и сами пугаются возможных последствий. В профильном литовском министерстве похвастались, что сумели принять стратегические решения по поводу обеспечения государства голубым топливом. Тамошние энергетики планируют использовать СПГ-терминал в Клайпеде, а также литовско-польский трубопровод.

Такие заявления очень позабавили россиян. Своими мыслями читатели РИА "Новости" поделились в комментариях.

"Согласно плана по "независимости" от российского газа, прибалты попадут в еще большую "зависимость" от российского газа", "Гороховый суп в больших количествах будут использовать?", "Теперь можно быть спокойной за Литву. А то ночей не спала, все думала о ее энергетической независимости", "И сколько протянут эти квазигосударства? Хотя пусть уничтожают себя сами, не жалко", "Да куда вы денетесь", – пишут интернет-пользователи.

К слову, недавно стало известно, что американцы переругались с украинцами из-за выдуманной войны с нашей страной.