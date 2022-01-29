Евросоюз припугнул Россию новыми санкциями

В Брюсселе уточнили, что ответят вместе с "международными партнерами"

Работа над новым санкционным пакетом в отношении Российской Федерации проходит "очень хорошо", о чем заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

Как указал представитель ЕС, в Брюсселе существенно продвинулись в разработке проекта новых рестрикций в отношении Москвы. Стано уточнил, что речь идет об ограничительных мерах, которые Брюссель введет в случае "агрессии против Украины".

Стано также заявил, что подобные шаги Европейский союз предпримет в координации с международными партнерами.


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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