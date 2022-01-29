Курс рубля
- Россияне кинулись в обменники
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
833 новости
Работа над новым санкционным пакетом в отношении Российской Федерации проходит "очень хорошо", о чем заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
Как указал представитель ЕС, в Брюсселе существенно продвинулись в разработке проекта новых рестрикций в отношении Москвы. Стано уточнил, что речь идет об ограничительных мерах, которые Брюссель введет в случае "агрессии против Украины".
Стано также заявил, что подобные шаги Европейский союз предпримет в координации с международными партнерами.
Эксперт заявил, что президент практически ничего не решает в США