Байден толкает мир к третьей мировой войне - Трамп

Байден толкает мир к третьей мировой войне - Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/POOL/www.globallookpress.com
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Экс-президент считает, что преемник потерпел фиаско в разговоре с Зеленским

Если хотя бы половина из того, о чем пишут про прозвучавшее в ходе телефонного диалога президентов Соединенных Штатов и Украины, претендует на истину, то Вашингтон потерпел огромную неудачу. Об этом заявил экс-лидер США Дональд Трамп, выступая на митинге среди своих сторонников в Техасе.

Трамп уточнил, что, судя по публикациям из медиа, украинский лидер все время пытался успокоить американского коллегу, заверяя, что у Киева нет никаких опасений по поводу "вторжения". В действительности для американского президента такая картина немыслима.

Однако некомпетентность и слабость Байдена лишь приближает мир к очередному глобальному конфликту. Так, Трамп напомнил, что при действующей администрации в Белом доме КНДР увеличила число ракетных запусков, у Китая возникла ссора с Тайванем, а Иран создает ядерное оружие. Вместе с тем Байден не настаивает на том, чтобы европейские союзники вносили средства за коллективную безопасность. И теперь, уверен Трамп, вернулось то время, "когда можно пользоваться Соединенными Штатами".

Бывший президент вспомнил, как столкнулся с объявлением импичмента после первого звонка Зеленского – оппозиция пыталась доказать, что Белый дом добивался от Киева расследования коррупционного скандала в отношении Байдена и его сына Хантера, который входил в руководство украинской компании "Бурисма". Республиканец заявил, что звонил лишь затем, чтобы поздравить украинского лидера с избранием. Однако Трамп прошелся и по Байдену-младшему.

"Можете себе представить, чтобы Хантер получал в месяц больше 80 тысяч долларов и получил три миллиона по итогам контракта? Но ведь он вообще ничего не знает о нефти. Можно было просто приехать в Техас и взять с собой любого из собравшихся здесь", – высказался экс-президент.

Ранее политолог Эдуард Лозанский заявил, что демократы в США могут лишиться своего незначительного перевеса по итогам выборов в ноябре, так как недовольство политикой Байдена в стране лишь растет.

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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