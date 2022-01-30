Киев уже начал подготовку

О том, что ждет Украину после запуска российского газопровода, поведал политолог Дмитрий Корнейчук. По прогнозам эксперта, киевские власти пойдут на величайшую зраду.



Корнейчук уверен, что с началом работы "Северного потока – 2" Незалежная окажется приперта к стенке – Киеву не останется ничего другого, как напрямую покупать голубое топливо у Москвы. Уже сейчас на Украине катастрофически не хватает газа, а в следующую зиму взять его будет попросту негде.

Политолог напомнил, что сейчас Незалежная берет газ из транзитной трубы. Но с запуском российского газопровода у официального Киева будет лишь один выход – договариваться с "Газпромом". При этом Корнейчук указал на подготовку, которая уже ведется на Украине. Эксперт уверен, что энергетический кризис, который разразился в стране, создан искусственно. Это делается для того, чтобы жители страны поняли – газ придется покупать у России.

Если ситуация продолжит ухудшаться, украинцы сами взмолятся о закупках голубого топлива у Москвы, лишь бы тарифы на газ снизились.

"Это банальная политтехнология", – заявил Корнейчук.

Ранее Нуланд позволила себе шутку о "Северном потоке – 2" и разозлила российских пользователей. Подробности – в нашем материале.