Официальные лица отказываются давать комментарии

Доклад по ситуации со взрывом оружейного склада во Врбетице, который произошел восемь лет назад, был передан весной 2021 года в администрацию президента Чехии. Правоохранительные органы узнали недавно об уничтожении документа в ходе проверки лиц, имевших доступ к отчету.

Как отмечает источник, Служба безопасности и информации готовила доклад, переданный в апреле администрации Милоша Земана. В нем говорилось о причастности к инциденту представителей российского ГРУ. Однако недавно, когда правоохранительные органы направили запрос для проведения ДНК-теста со снятием отпечатков пальцев на предмет установления полномочия лиц, имевших доступ к документу, выяснилось, что доклада нет. Оказалось, его по случайности уничтожили еще в ноябре с рядом других документов.

В администрации президента не опровергли, хотя и не подтвердили информацию. Однако глава офиса Вратислав Минарж заявил, что доступ к докладу мог быть и у неуполномоченных лиц. Так, глава комитета безопасности Канцелярии президента Чехии Ян Новак утверждает, что в компетенции соответствующих лиц находится утилизация документов – в этом случае по уничтожению доклада должны храниться некие протоколы.

А руководитель Наццентра по борьбе с ОПГ отказался давать комментарии. Вместе с тем полиция считает необходимым проверить администрацию президента на предмет соблюдения законодательства республики.

Напомним, серия взрывов произошла во Врбетице весной 2014 года, в результате инцидента погибли два человека. Семь лет спустя глава правительства Чехии обвинил в произошедшем спецслужбы Российской Федерации, после чего последововала высылка ряда сотрудников дипмиссии РФ. Внешнеполитическое ведомство России объявило о встречных шагах.